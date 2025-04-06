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  • Fenerbahçe'nin eski yıldızı Luiz Gustavo hastaneye kaldırıldı! İşte son durumu
Spor

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Luiz Gustavo hastaneye kaldırıldı! İşte son durumu

Bir dönem Fenerbahçe forması giymiş olan Luiz Gustavo göğsünde hissettiği ağrı sonrası hastaneye kaldırıldı. Brezilya ekibi Sao Paulo'dan yapılan açıklamaya göre 37 yaşındaki futbolcuda akciğer tromboembolisi tespit edildiği duyuruldu.

HABER MERKEZİ6 Nisan 2025 Pazar 11:36 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Luiz Gustavo hastaneye kaldırıldı! İşte son durumu
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Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve kariyerini Brezilya Ligi takımlarından Sao Paulo'da sürdüren Luiz Gustavo'dan kötü haber geldi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda deneyimli futbolcunun göğsünde ağrı hissettiği ve takım doktorlarının yaptığı kontrollerin ardından Gustavo'nun hastaneye sevk edildiği belirtildi.

BİR SÜRE HASTANEDE KALACAK

Gustavo'nun kontrollerinde akciğer tromboembolisi tespit edildiği açıklanırken gözlem ve tedavi amacıyla bir süre hastanede kalacağı ifade edildi.

2019'da Fenerbahçe'ye imza atan Luiz Gustavo, 2021/22 sezonunun sonunda takımdan ayrıldı.

Tecrübeli orta saha bu sezon Sao Paulo formasıyla iki maçta sahaya çıktı.

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