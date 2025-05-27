İSTANBUL 21°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mayıs 2025 Salı / 30 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,05
  • EURO
    44,3132
  • ALTIN
    4144.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'nin Faslı yıldızlarına milli davet
Spor

Fenerbahçe'nin Faslı yıldızlarına milli davet

Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri ve Sofyan Amrabat, Fas Milli Takımı'nın aday kadrosuna seçildi.

Haber Merkezi27 Mayıs 2025 Salı 19:26 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Faslı yıldızlarına milli davet
ABONE OL

Fas Milli Takımı'nın 2025 yaz dönemi maçları için açıkladığı aday kadroda iki tanıdık isim dikkat çekti. Süper Lig'de performanslarıyla öne çıkan Sofyan Amrabat ve Youssef En-Nesyri, milli formayı yeniden giymeye hazırlanıyor.

Teknik direktör Walid Regragui'nin açıkladığı listede yer alan Amrabat ve En-Nesyri'nin, hem tecrübeleri hem de fiziksel form durumlarıyla kadronun önemli parçaları arasında olması bekleniyor

Milli Takım Teknik Direktörü Walid Regragui, 6 Haziran 2025 Cuma günü saat 21.00'de Tunus ve Benin ile 9 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 21.00'de Benin ile oynanması planlanan iki hazırlık maçı öncesinde milli takımın katılacağı hazırlık kampına Youssef En-Nesyri ve Sofyan Amrabat dahil 27 oyuncuyu davet etti.

  • Fas Milli Takımı
  • Youssef En-Nesyri
  • Sofyan Amrabat

ÖNERİLEN VİDEO

Metrobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı: Cep telefonuyla oynadı, yolcularla sohbet etti! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.