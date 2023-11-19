Avrupa'da önemli işlere imza atmak isteyen ve ligde şampiyonluk hedefini sürdüren Fenerbahçe, bu hedef doğrultusunda ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına hız kazandırdı.

Süper Lig ekibinin orta saha, savunma ve forvet bölgesine takviye yapması bekleniyor.

Yedek kalması sebebiyle takımdan ayrılması beklenen Michy Batshuayi'nin yerine alternatif arayışına başlayan sarı lacivertli yönetim, rotasını İtalya'ya çevirdi.

Sarı lacivertliler, Roma'nın başarılı forveti Andrea Bellotti'yi yeniden yakın takibe aldı. Süper Lig ekibi, daha öncede oyuncuyla ilgilenmişti fakat transfer tamamlanmamıştı.

Roma, Tammy Abraham'ın sakatlanmasıyla yıldız forvet Romelu Lukaku'yu kadrosuna kattı. Belçikalı golcünün gölgesinde kalan Andrea Belotti ise bu sebeple takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.

ANDREA BELOTTİ İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon Roma formasıyla 14 maça çıkan İtalyan forvet, takımına 5 gol 2 asistlik katkı sağladı.

İtalya temsilcisi, golcü oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. Yıldız futbolcunun şu anki piyasa değeri ise 8 milyon euro olarak belirleniyor.