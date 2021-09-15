Fenerbahçe'nin Frankfurt maçı kadrosu belli oldu

15 Eylül 2021 Çarşamba 10:44 - Güncelleme: 15 Eylül 2021 Çarşamba 10:44

Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan üç oyuncu ise Eintracht Frankfurt maçı için açıklanan kamp kadrosunda kendisine yer buldu. Uzun süreli sakatlıklarını atlatan Dimitris Pelkas ile Filip Novak'ın yanı sıra Süper Lig'de geçtiğimiz hafta oynanan Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyen Ferdi Kadıoğlu, teknik direktör Vitor Pereira'nın görev vermesi halinde forma giyebilecek.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor;

Altay Bayındır, Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Attila Szalai, Serdar Aziz, Min-Jae Kim, Filip Novak, Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Mer Hakan Yandaş, Max Meyer, Fatih Şanlıtürk, Arda Güler, Mesut Özil, Dimitris Pelkas, Muhammed Gümüşkaya, Diego Rossi, Enner Valencia, Mergim Berisha.

8 EKSİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Eintracht Frankfurt karşısına 8 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte; İrfan Can, Tisserand, Nazım, Sosa ve Miha Zajc sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Pereira, UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun'a da görev veremeyecek.

Sarı-lacivertli ekip, bugün saat 10.00'da kalkan uçak ile Frankfurt'a hareket etti.