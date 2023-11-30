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Spor

Fenerbahçe'nin Fred planı belli oldu

Fenerbahçe, bir süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan yıldız oyuncu Fred için planını yaptı.

Sabah30 Kasım 2023 Perşembe 09:16 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Fred planı belli oldu
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Fenerbahçe, sakatlığını atlatan Fred'le ilgili planlamasını yaptı. Sarı-Lacivertlilerin Fred için asıl hedefi Beşiktaş derbisi...

Avrupa Konferans Ligi'nde bugün Danimarka'nın Nordsjaelland ekibiyle deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'ye, alacağı 1 puan bile gruptan çıkmak için yetecek. Buna rağmen tüm planlarını galibiyet üzerine kuran teknik direktör İsmail Kartal, kadro konusunda dikkatli davranıyor. Özellikle sakatlığı sonrası orta sahada ciddi sorunlar yaşayan Fred'in durumunu yakından takip eden tecrübeli çalıştırıcı, takımla çalışmalara başlayan Sambacı için aceleci davranmıyor.

FRED İÇİN TEMEL HEDEF

30 yaşındaki yıldız için temel hedef; Sivasspor karşılaşmasında süre alıp, Beşiktaş derbisini yüzde 100'ü ile oynaması olacak.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde 9 Aralık tarihinde deplasmanda Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak.

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