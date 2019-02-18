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Fenerbahçe'nin genç oyuncuları formayı unuttu

Fenerbahçe, 2018-2019 sezonunun geride kalan kısmında genç oyuncularına fazla süre şansı tanımadı.

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Sezona başkan ve yönetim değişikliğiyle giren Fenerbahçe, transferde  takımın yaş ortalamasını düşürmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.
 
Genç oyunculara yöneleceklerini sık sık ifade eden yeni başkan Ali  Koç, bu doğrultuda futbolun başına Fransız spor adamı Damien Comolli'yi getirdi.
 
Comolli önderliğinde özellikle altyapı oyuncularının büyük bir  kısmıyla profesyonel sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, transferde de Berke  Özer, Barış Alıcı ve Ferdi Kadıoğlu gibi geleceğe yönelik isimleri kadrosuna  kattı.
 
Berke, Ferdi ve Barış'a önemli paralar ödendi
 
 Fenerbahçe, takımı gençleştirme politikası kapsamında genç oyuncu  transferlerine önemli paralar ödedi.
 
Altınordu'dan 18 yaşındaki kaleci Berke Özer ve kanatlarda görev yapan  21 yaşındaki Barış Alıcı ile NEC Nijmegen'den 19 yaşındaki ofansif orta saha  oyuncusu Ferdi Kadıoğlu kadroya dahil edildi.
 
Basında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Altınordu'dan transfer  ettiği 2 oyuncuya 4 milyon avro ücret öderken, futbolcuların bir sonraki  satışından da eski kulübüne yüzde 20 pay vermeyi kabul etti.
 
Sarı-lacivertliler, Ferdi Kadıoğlu'nu da yaklaşık 1,5 milyon avro gibi  bir bonservisle kadrosuna kattı.
 
Ferdi sadece 14 dakika oynadı
 
Fenerbahçe, bonservisleri için 5,5 milyon avro ödediği bu 3  transferine toplamda yaklaşık 900 dakika süre verdi.
 
Sarı-lacivertliler, bu oyunculardan Berke Özer'e Ziraat Türkiye  Kupası'nda bir maçta 90 dakika forma şansı verirken, Ferdi Kadıoğlu ise aynı  kulvarda bir karşılaşmada 14 dakika boy gösterebildi.
 
Bu 3 oyuncu içerisinde en çok forma şansı bulan ise Barış Alıcı oldu.  Barış, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde (2 maç) 30, UEFA Avrupa Ligi'nde (3 karşılaşma)  206, Ziraat Türkiye Kupası'nda (2 müsabaka) 126 ve ligde (8 mücadele) 425 olmak  üzere toplamda 787 dakika sarı-lacivertli formayı giydi.
 
Barış Alıcı, ara transfer döneminde Evkur Yeni Malatyaspor'a kiralık  olarak gönderildi.
 
En fazla süre Eljif Elmas'ın
 
 Fenerbahçe, bu sezon genç oyuncularından en çok Eljif Elmas'a forma  şansı verdi.
 
Eski yönetimin transfer ettiği ve yaş sorunundan kaynaklanan lisans  problemi sebebiyle geçen sezon yeteri kadar forma şansı bulamayan 19 yaşındaki  futbolcu, bu sezon ise en çok oynayan genç oyuncu oldu.
 
Eljif Elmas, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde (2 maç) 180, UEFA  Avrupa Ligi'nde (6  karşılaşma) 518, Ziraat Türkiye Kupası'nda (2 müsabaka) 111  ve Süper Lig'de (20 mücadele) bin 111 dakika forma giydi.
 
Makedon oyuncu, bu sezon toplamda bin 920 dakika oynadı.
 
Eljif Elmas'ın süreleri azaldı
 
Süper Lig'de bu sezon özellikle ilk yarıda takımın değişmez  isimlerinden olan Eljif, teknik direktör Ersun Yanal'dan sonra ise eski  sürelerini arar duruma geldi.
 
Ersun Yanal'ın gelişinin ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve  Antalyaspor maçlarında 90'ar dakika görev yapan genç oyuncu, kupada Ümraniyespor  karşısında kırmızı kart görerek bu maçın rövanşı ile ligdeki Bursaspor  mücadelelerini kaçırdı.
 
Ligdeki Evkur Yeni Malatyaspor maçında sonradan oyuna dahil olan  Eljif, Göztepe karşılaşmasında ise forma bulamadı.
 
Eljif Elmas, İstikbal Mobilya Kayserispor ve Atiker Konyaspor  maçlarında da son dakikalarda oyuna dahil olabildi.
 
Ozan Tufan hiç oynamadı
 
Fenerbahçe'de bu sezon en fazla hayal kırıklığı yaşatan genç  oyunculardan biri ise Ozan Tufan oldu.
 
Ligde Bursaspor'da gösterdiği performansla hem takımının hem de milli  takımın değişmezleri arasına giren Ozan, genç yaşında transfer olduğu  Fenerbahçe'de bekleneni veremedi.
 
Sık sık fazla kilolarıyla gündeme gelen ve uzun süre kadro dışı  bırakılan 23 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli formayla bu sezon hiç boy  gösteremedi.
 
Ozan, ara transfer döneminde Aytemiz Alanyaspor'a kiralık olarak  gönderildi.
 
Beş genç oyuncu kısa süreler aldı
 
Fenerbahçe'de söz konusu oyuncular dışında Oğuz Kağan Güçtekin, Mahsun  Çapkan, Muhammet Çakı, Deniz Yılmaz ve Yiğithan Güveli de kısa süreler forma  buldu.
 
Oğuz Kağan, UEFA Avrupa Ligi'nde (1 maç) 17, ligde ise (1 karşılaşma)  60 dakika forma giydi. UEFA Avrupa Ligi'nde Mahsun Çapkan (1 maç) 73, Muhammet  Çakı (1 karşılaşma) 17 ve Deniz Yılmaz (1 müsabaka) 8 dakika forma bulabildi.
 
Fenerbahçe'nin altyapıdan kadrosuna kattığı Yiğithan Güveli de Ozan  Tufan ve Barış Alıcı'yla aynı kaderi paylaştı.
 
Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda (1 maç) 90, UEFA Avrupa Ligi'nde (1  karşılaşma) 82 ve ligde (1 müsabaka) 1 dakika forma giyen Yiğithan, ara transfer  döneminde Evkur Yeni Malatyaspor'a bonservisiyle verildi.
 
Profesyonel sözleşme imzalanan 13 oyuncu süre alamadı
 
Fenerbahçe'de bu oyuncular dışında alt yaş takımlarında forma giyen ve  sarı-lacivertliler ile profesyonel sözleşme imzalayan 13 futbolcu, hiç süre  alamadı.
 
Erten Ersu, Batuhan Yılmaz, Abdulcebrail Akbulut, Burak Albayrak,  Serhat Kot, Muhammed Gümüşkaya, Abdullah Yiğiter, Ahmet Oytun Özdoğan, Alparslan  Demir, Cenk Alptekin, Gürol Demirezen, Kudret Oben Saraçoğlu, Ömer Faruk Beyaz, A  takım formasını bu sezon hiç giyemedi.
 
AA

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