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Fenerbahçe'nin genç sol beki Ömer Muhammet Çakı, Zonguldak Kömürspor'a transfer oldu

TFF 2. Lig'de mücadele eden Zonguldak Kömürspor, Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Ömer Muhammet Çakı'yı kadrosuna kattı.

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TFF 2. Lig'de mücadele eden Zonguldak Kömürspor'da transfer hareketliliği devam ediyor. Transferde 3 oyuncu ile anlaşan kırmızı-lacivertli takım, son olarak Fenerbahçe forması giyen 19 yaşındaki Muhammet Ömer Çakı ile anlaştı. Çakı, önümüzdeki günlerde Kömürspor'un Bakacakkadı kampına katılacak.

Fenerbahçe'nin U-21 kadrosunda forma giyen genç sol bek oyuncusu Muhammet Ömer Çakı'nın Fenerbahçe ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. İstanbul Gençlerbirliğispor altyapısında yetişen genç sol bek oyuncusu Çakı, 5 yıldır Fenerbahçe'nin alt yaş kategorilerinde forma giyiyor.

Muhammet Ömer Çakı, Fenerbahçe'de forma giydiği U15 Akademi Ligi 15, U16 Akademi Ligi 21 U-17 Akademi Ligin 26, Elit Akademi Ligi U-19 33, Özel Maçlarda 7, Resmi Kupalarda 3 ve U-21'de ise 17 müsabakada forma şansı buldu.

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