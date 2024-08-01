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Spor

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Konyaspor'a imza attı

Konyaspor, genç hücum oyuncusu Melih Bostan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

IHA1 Ağustos 2024 Perşembe 18:12 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Konyaspor'a imza attı
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Fenerbahçe, altyapısından yetişen Melih Bostan'ın Konyaspor'a transfer olduğunu duyurdu.

Transfer çalışmalarına devam eden Konyaspor, bu çerçevede hücum oyuncusu Melih Bostan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Melih Bostan'a hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz. Melih, takımımızda 91 numaralı formayı terletecek" denildi.

İmza töreninden sonra konuşan Melih Bostan, "Konyaspor gibi büyük bir camiaya geldiğim için gerçekten çok mutluyum. Güzel bir aile ortamı olduğunu hissedebiliyorum. Pazartesi günü takımımızla ilk antrenmana çıkacağım. Heyecanlıyım. İnşallah hem kendim hem de kulübümüz adına çok güzel bir sezonu geride bırakırız. Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz" dedi.

Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı ise, "Melih, genç ve yetenekli bir futbolcu. Konyaspor'umuzda başarılı olacağına inanıyorum. Transfer noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle sağ bek mevkiisi için şu günlerde çaba harcıyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu transferi bitirmek istiyoruz" diye konuştu.

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