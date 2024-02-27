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Spor

Fenerbahçe'nin gizli kahramanı Leonardo Bonucci!

Ara transferde Fenerbahçe'ye imza atan İtalyan yıldız Leonardo Bonucci, kısa sürede takımın önemli isimlerinden biri oldu.

Sabah27 Şubat 2024 Salı 11:31 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin gizli kahramanı Leonardo Bonucci!
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Devre arasında Fenerbahçe'ye katılan Leonardo Bonucci, kısa sürede takımın kilit isimlerinden oldu.

İtalyan yıldızın asıl katkısı ise saha dışında geldi. Yıllardır Fenerbahçe forması giyiyormuş gibi gençlere yol gösteren yıldız, tecrübeli isimlere de destek veriyor.

Son olarak Mert Hakan'ın 'Maçtan önceki gün beraber frikik çalıştık' dediği 36 yaşındaki stoper, alınmasının ne kadar doğru olduğunu kanıtlıyor.

"İYİ Kİ TRANSFER ETMİŞİZ"

Sarı-lacivertli taraftarlar da 'İyi ki Bonucci'yi transfer etmişiz' yorumlarını yapıyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra ayağının tozuyla ilk maçına çıkan Bonucci, ligde 4, Türkiye Kupası'nda 2 maçta 284 dakika şans bulurken bir asist yapmıştı. Ligde maç başına 25 pas başarısı ortalamasını tutturan İtalyan stoper, 1,2 de hava topu kazanma başarısına ulaştı.

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