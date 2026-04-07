Devre arası transfer döneminde gelecek yatırımı olarak Sidiki Cherif'e 22 milyon euro harcayan Fenerbahçe, deneyimli bir golcü almamanın sancısını yaşıyor. Yeni sezonda yönetim ilk önce usta bir forveti kadroya katmanın hesaplarını yapıyor. Sport Bild'in haberine göre Borussia Dortmund'un 30 yaşındaki Gineli forveti Serhou Guirassy için Milan, Tottenham, Fenerbahçe ve Al-Ittihad devreye girdi. Piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen başarılı forvet bu sezon Dortmund formasıyla 40 maçta 18 gol atıp 6 asist üretirken, 4 golü Devler Ligi'nde kaydetti.

La Gazzetta dello Sport ise Fenerbahçe'nin Romelu Lukaku için takipte olduğunu iddia etti. 32 yaşındaki Belçikalı bu sezon sakatlık nedeniyle sadece 5 lig maçında forma giyebildi. Yeni sezonda Lukaku'yu düşünmeyen Napoli, bedelsiz de ikna edilebilir... Lukaku, Guirassy'ye göre riskli bir proje olarak görünüyor.