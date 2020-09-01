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Spor

Fenerbahçe'nin golcüsü Muriç'in Lazio'ya transferini duyurdular

İtalyanlar, Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriç'in Lazio'ya transferini resmen duyurdu. Fenerbahçe'nin bu transferden bonuslarla birlikte 19 milyon euro kazanacağı ileri sürüldü.

IHA01 Eylül 2020 Salı 10:40 - Güncelleme: 01 Eylül 2020 Salı 10:44
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Fenerbahçe’nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç’in Lazio’ya transferini İtalyan basını resmen duyurdu. Uzun süredir tarafların görüşme halinde olduklarını ve Muriç konusunda iki tarafın da mutlu sona ulaştığı yazıldı. İtalyan basını, 26 yaşındaki golcü oyuncu için Lazio’nun 16 milyon eurosu peşin, 3 milyon eurosu da bonus olmak üzere 19 milyon euroyu Fenerbahçe’ye bonservis bedeli olarak yatıracağını belirtti.

İtalyan kulübünün Kosovalı yıldız ile de 5 yıllık sözleşme imzalayacağı ve Muriç’in vergiler dahil yılda 2 milyon 500 bin euro kazanacağı iddia edildi. Öte yandan Çizme basınında bu transfer haberleri; ’Muriç başkente inmeye hazır’ manşetleriyle okurlara duyurulurken, transferin de önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacağını yazıldı.

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