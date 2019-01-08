İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,482
  • 6,2696
  • 225.689
  • 90.154
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe'nin gözdesi Elis için resmi açıklama

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu belirtilen ve geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe paylaşımında bulunan Alberth Elis için takımı Houston Dynamo'dan açıklama geldi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

MLS takımlarından Houston Dynamo'da forma giyen 22 yaşındaki Alberth Elis için Fenerbahçe açıklaması geldi.

Geçtiğimiz günlerde Avrupa'dan teklif aldığını duyuran Honduraslı futbolcu, Fenerbahçe ve Diego Reyes'i takibe almış ve Instagram hesabından sarı lacivertli bir paylaşımda bulunmuştu.

''OYUNCUMUZU TUTMAK İSTİYORUZ''

Transfer hakkında konuşan Houston Dynamo Başkan Yardımcısı Matt Jordan, ''Çekirdek kadromuzu korumak istiyoruz. Her oyuncumuzu takımda tutmak önceliğimiz. Elis'e ilginin olması çok normal, takımımızın güçlü bir parçası.'' sözlerini kullandı.

''BENİM RÜYAM AVRUPA''

22 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir TV programında Avrupa'dan teklif aldığını, ayrılmak istediğini kulübe ilettiğini belirtti. Teklif aldığı takımın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamayan ancak normalde Şampiyonlar Ligi takımı olan bir ekip söyledi. Elis, "Houston'la 2 yıllık sözleşmem var ama Avrupa'dan benimle ilgilenen bir takım var ve teklif masanın üstünde. Dynamo zaten rüyamın Avrupa olduğunu biliyor" diyerek kulübüne de mesaj göndermişti.

22 yaşındaki Alberth Elis, sağ kanatta görev yapıyor. Ülkesi Honduras'ın Olimpia takımında profesyonel olan futbolcu, Meksika'da Monterrey forması giydikten sonra MLS'e transfer oldu.

MLS'te çıktığı toplam 60 maçta 22 gol kaydeden Elis için Houston'un masaya 6 milyon euroluk teklifle oturacağı belirtildi.

(Sporx)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

"Kimse Türkiye'den terör örgütüne güvence vermesini beklemesin"

'Kimse Türkiye'den terör örgütüne güvence vermesini beklemesin'

Başkan Erdoğan'dan Deniz Çakır'a sert tepki: Faşistliğin en sefil hali

Başkan Erdoğan'dan Deniz Çakır'a sert tepki: Faşistliğin en sefil hali

Hakaretler yağdırdı: Ukalalığı bırak, adam ol

Hakaretler yağdırdı: Ukalalığı bırak, adam ol

'Bize yapılan 4 buçuk milyar saldırıdan NATO sorumlu'

'Bize yapılan 4 buçuk milyar saldırıdan NATO sorumlu'

'Altıntaş'ı FETÖ toplantılarında gördüm'

'Altıntaş'ı FETÖ toplantılarında gördüm'

Dünyanın en büyüğü olacak

Dünyanın en büyüğü olacak

İran'a hiç beklemediği yerden darbe: Onaylandı

İran'a hiç beklemediği yerden darbe: Onaylandı

Vatandaşlara büyük müjde: Faturayı devlet karşılayacak

Vatandaşlara büyük müjde: Faturayı devlet karşılayacak
 

POPÜLER HABERLER

Öğrencisinin öldürdüğü Ceren Damar Şenel´in düğün görüntüsü gözyaşına boğdu

Öğrencisinin öldürdüğü Ceren Damar Şenel´in düğün görüntüsü gözyaşına boğdu

Süper Lig'de değeri en çok artan futbolcular!

Süper Lig'de değeri en çok artan futbolcular!

Müge Anlı'da Palu Ailesi kan dondurdu! Türkiye böyle iğrençlik duymadı!

Müge Anlı'da Palu Ailesi kan dondurdu! Türkiye böyle iğrençlik duymadı!

3600 ek göstergede son durum bu formülle lise mezunları polis emekli öğretmen...

3600 ek göstergede son durum bu formülle lise mezunları polis emekli öğretmen...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA