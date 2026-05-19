F.Bahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan katılacağı kesinleşti. Kanarya'nın rakibi 17 Haziran'da gerçekleştirilecek kura çekimi sonrası netlik kazanacak.

Sarı-Lacivertliler'in kesinleşen muhtemel rakipleri Avusturya'dan Sturm Graz, İskoçya'dan Hearts ve Polonya Ligi'nde ikinci olacak takım (Gornik Zabrze, Rakow ya da Jagiellonia) oldu. Aston Villa'nın Avrupa Ligi'nde şampiyon olması ve Premier Lig'de sezonu ilk 4'te tamamlaması halinde F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri Hearts veya Polonya Ligi'nin ikincisi olacak.

USG, PRAG, TWENTE, GRAZ!

Aston Villa'nın UEFA Avrupa Ligi'ni kazanması ve Premier Lig'i ilk 4 sırada tamamlaması halinde Fenerbahçe'nin 3. Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri Union Saint Gilloise, Sparta Prag, Twente veya Sturm Graz olacak. Aston Villa'nın UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmadığı senaryoda Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Sporting Lizbon, Olimpik Lyon, Bodo Glimt veya Olimpiakos ile eşleşecek.