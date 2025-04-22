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Spor

Fenerbahçe'nin gözü Chelsea'nin yıldızında! Hedef 24'lük stoper Wesley Fofana

Gelecek sezon için hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe transfer için dümeni İngiltere'ye kırdı. Sarı lacivertli ekip sezon sonunda takımdan birçok ismi göndermeye hazırlanan Chelsea'nin yıldız stoperi Wesley Fofana'yı takibe aldı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ22 Nisan 2025 Salı 13:09 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin gözü Chelsea'nin yıldızında! Hedef 24'lük stoper Wesley Fofana
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Fenerbahçe, savunma hattını güçlendirmek adına Chelsea'nin defans oyuncusu Wesley Fofana'yı yakından takip ediyor.

TransferFeed'in haberine göre, teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, gelecek Şampiyonlar Ligi sezonuna hazırlık kapsamında kadrosunu revize etmek adına stoper rotasyonunu güçlendirmek istiyor.

Chelsea'nin kadrosuna büyük bir revizyona gitmek istemesi sebebiyle birçok oyuncusunu satış piyasasına çıkaracak olması, Fenerbahçe'nin bu transferdeki ihtimalini artıyor.

Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Mario Branco'nun, Chelsea'nin yıldızlarının durumunu araştırmaları için menajerlere talimat verdiği belirtiliyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Chelsea formasıyla 14 maçta süre alan 24 yaşındaki oyuncunun Premier Lig ekibiyle 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Fofana, 2022 yılında Leicester'dan Chelsea'ye 80 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

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