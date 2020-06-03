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Spor

Fenerbahçe'nin gündemindeki Jorge Jesus 1 yıl daha Flamengo'da

Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarından olan Jorge Jesus, kulübü Flamengo ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

03 Haziran 2020 Çarşamba 12:47 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 12:47
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Flamengo Teknik Direktörü Jorge Jesus, Haziran 2020'de sona eren sözleşmesini bir yıl daha uzattı.

2018-19 sezonunun ortasında takımın başına geçen Jesus, kısa sürede elde ettiği büyük başarılarla kulübün efsanelerinden biri haline geldi. Jesus, Flamengo yönetiminde lig şampiyonluğunun yanı sıra Copa Libertadores ve Recopa Sudamericana'yı kazandı.

Kulüpten resmi açıklama yapılmasa da 65 yaşındaki çalıştırıcı Instagram hesabı üzerinden bu haberi doğruladı:

"Temsilcilerim, sözleşmemin bir yıl daha uzatılması konusunda Flamengo yönetimi ile anlaştı. Tüm oyuncularım, kulübüm ve Flamengo taraftarlarıyla olan ilişkim kararımı almamda çok etkili oldu. Nezaketiniz ve desteğiniz için teşekkürler."

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