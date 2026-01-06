İSTANBUL 18°C / 12°C
Spor

Fenerbahçe'nin gündemindeki Nkunku'dan kötü haber

Milan forması giyen Christopher Nkunku, sakatlığı sonrası takımdan ayrı bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Ayak bileğindeki ağrıları devam eden Fransız futbolcunun, Genoa maçında forma giymesi şüpheli.

6 Ocak 2026 Salı 18:47
Fenerbahçe'nin gündemindeki Nkunku'dan kötü haber
Milan forması giyen ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Christopher Nkunku, sakatlığının ardından bireysel çalışmalarına devam ediyor.

Cagliari maçında sakatlığı nedeniyle yer almayan Fransız futbolcu, pazartesi gününün ardından salı günü de takımdan ayrı bireysel çalışmalarına devam etti.

İtalyan medyasında yer alan haberde, ayak bileğindeki ağrılar devam eden Nkunku'nun, perşembe günü Genoa ile oynanacak maçta da forma giymesinin şüpheli olduğu kaydedildi.

Milan forması altında bu sezon 15 maçta süre bulan 28 yaşındaki futbolcu, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

