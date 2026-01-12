İsmi Fenerbahçe ile anılan yıldız futbolcu Christopher Nkunku, Fiorentina ile oynadıkları maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

1-1 sona eren mücadelede takımına beraberliği sağlayan golü kaydeden Nkunku, medyada yer alan iddialara da açıklık getirdi.

KARARINI AÇIKLADI

Deneyimli futbolcu, "Burada, Milan'da kalmak istiyorum. Transfer piyasasındaki haberler söylentiden ibaret." diye konuştu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Christopher Nkunku, bu sezon Milan formasıyla şu ana kadar 16 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 8'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 809 dakika süre alan 28 yaşındaki Fransız golcü, 4 gol ve 2 asistle skora etki etti.