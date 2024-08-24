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Spor

Fenerbahçe'nin gündemindeydi! Cristian Medina için Fiorentina'tan hamle

Fenerbahçe'nin gündeminde olan Boca Juniors futbolcusu Cristian Medina için Fiorentina'tan hamle geldi.

24 Ağustos 2024 Cumartesi 16:31 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin gündemindeydi! Cristian Medina için Fiorentina'tan hamle
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Orta saha transferi için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de listenin ilk sırasında Cristian Medina'nın olduğu belirtiliyor.

Sarı-lacivertlilerin, 22 yaşındaki orta saha için Boca Juniors'a 11 milyon dolarlık teklif yaptığı iddia edilmişti.

ESPN'de yer alan habere göre Medina için Fiorentina da devreye girdi. İtalyan ekibi, 14 milyon dolar teklif ederken Boca Juniors, 2 teklifi de reddetti. Fiorentina'nın kısa süre içerisinde daha yüksek bir teklifle Boca Juniors'un kapısını çalabileceği ifade edildi.

Haberde ayrıca Medina'nın serbest kalma bedelinin 20 milyon dolar olduğu aktarıldı.

Medina, Boca Juniors formasıyla 153 maça çıktı. Arjantinli futbolcu bu karşılaşmalarda 9 gol ve 11 asistlik performans gösterdi.

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