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Spor

Fenerbahçe'nin gündemindeydi! Eintracht Frankfurt'tan Tuta açıklaması

Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Dino Toppmöller, Fenerbahçe'nin gündemindeki Tuta hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi16 Ocak 2025 Perşembe 17:49 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin gündemindeydi! Eintracht Frankfurt'tan Tuta açıklaması
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Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Dino Toppmöller, ligde cuma günü Borussia Dortmund ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Alman teknik adam, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Tuta ile ilgili de konuştu.

Toppmöller, "Tuta hakkındaki söylentiler ile ilgili olarak; kendisine ne kadar değer verildiğini ve bizim için çok önemli bir oyuncu olduğunu biliyor. Eğer ilk 11'de başlamazsa, bu ona karşı alınmış bir karar olmayacak, şu anda işlerin iyi gittiği diğer oyuncular için verilmiş bir karar olacak. Yarın oynamasını düşünüyoruz ama göreceğiz." dedi.

Eintracht Frankfurt'ta bu sezon 23 maçta süre bulan 25 yaşındaki savunma oyuncusu Tuta, 1 kez gol sevinci yaşadı.

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