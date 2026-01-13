İSTANBUL 5°C / 3°C
  • Fenerbahçe'nin gündemindeydi! Galatasaray'dan sürpriz Ademola Lookman hamlesi
Spor

Fenerbahçe'nin gündemindeydi! Galatasaray'dan sürpriz Ademola Lookman hamlesi

Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Sarı kırmızılı ekip, Fenerbahçe'nin bir süredir gündeminde olan Atalanta forması giyen Ademola Lookman için düğmeye bastı. İşte detaylar...

13 Ocak 2026 Salı 16:52
Fenerbahçe'nin gündemindeydi! Galatasaray'dan sürpriz Ademola Lookman hamlesi
Ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin listesinin üst sıralarında yer alan Ademola Lookman için Galatasaray da devreye girdi.

LOOKMAN'A GALATASARAY KANCASI

Ünlü gazeteci Gianluca Di Marzio'nun aktardığı habere göre Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Youssouf Fofana'nın yanı sıra Ademola Lookman'ı da gözüne kestirdi.

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcu için Atalanta'ya sunacağı ilk teklifin 25 milyon euro olacağından bahsedildi.

Ademola Lookman için Fenerbahçe de uzun süredir temaslarda bulunuyordu.

