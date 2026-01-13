Ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin listesinin üst sıralarında yer alan Ademola Lookman için Galatasaray da devreye girdi.
LOOKMAN'A GALATASARAY KANCASI
Ünlü gazeteci Gianluca Di Marzio'nun aktardığı habere göre Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Youssouf Fofana'nın yanı sıra Ademola Lookman'ı da gözüne kestirdi.
Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcu için Atalanta'ya sunacağı ilk teklifin 25 milyon euro olacağından bahsedildi.
Ademola Lookman için Fenerbahçe de uzun süredir temaslarda bulunuyordu.