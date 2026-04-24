  • Fenerbahçe'nin gündemindeydi... Lewandowski'ye sürpriz talip!
Fenerbahçe ile anılan Robert Lewandowski için transferde rekabet kızışıyor; Manchester United'ın da devreye girmesiyle yıldız golcünün geleceği merak konusu haline geldi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ24 Nisan 2026 Cuma 18:23 - Güncelleme:
Yaz transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek isteyen Manchester United, adı sıkça Fenerbahçe ile anılan yıldız futbolcu için çalışmalara başladı.

Fijchaes'te yer alan habere göre; soyunma odasındaki genç yetenekleri tamamlayacak üst düzey oyuncu arayan teknik ekip, Robert Lewandowski'yi renklerine bağlamak istiyor.

BAŞKA TRANSFERLERE İMKAN SAĞLAYACAK

Polonyalı süper starın bonservissiz gelme ihtimalinden ötürü, yönetimin bekler ve orta saha gibi öncelikli bölgelere yatırım yapabileceği aktarıldı.

Ayrıca teknik ekibin raporlarında, 37 yaşında olmasına rağmen Lewandowski'nin fiziksel olarak hala üst düzey bir atlet seviyesinde olduğu öne sürüldü..

BU SEZONKİ KARNESİ

2025/26 sezonunda Barcelona formasıyla tüm kulvarlarda 40 maça çıkan Robert Lewandowski, 2028 dakika sahada kaldı ve 17 gol / 3 asistlik performans sergiledi.

