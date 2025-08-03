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Spor

Fenerbahçe'nin gündemindeydi! Nordi Mukiele geleceği hakkında kararını verdi

Fenerbahçe'nin radarına giren Fransız futbolcu Nordi Mukiele geleceği hakkında kararını verdi. Geçen sezonu Bayer Leverkusen'de kiralık olarak tamamlayan oyuncu PSG'ye geri döndü. Ancak teknik direktör Luis Enrique'nin planları arasında yer almıyor. Fenerbahçe ve Suudi ekiplerinin radarında olan yıldız oyuncu gelen teklifleri reddetti. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ3 Ağustos 2025 Pazar 13:01 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin gündemindeydi! Nordi Mukiele geleceği hakkında kararını verdi
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Daha önce Fenerbahçe'nin radarına giren Fransız savunma oyuncusu Nordi Mukiele, kariyer planlamasını netleştirdi.

Geçtiğimiz sezonu Bundesliga'da Bayer Leverkusen formasıyla kiralık olarak geçiren Mukiele, yeniden PSG'ye döndü ancak teknik direktör Luis Enrique'nin planları arasında yer almıyor.

FENERBAHÇE'Yİ REDDETTİ

L'Equipe'in haberine göre Mukiele'ye, son dönemde Suudi Arabistan ve Türkiye'den teklifler iletildi. Fenerbahçe'nin de bu kulüpler arasında olduğu belirtilirken, deneyimli oyuncu tüm bu teklifleri geri çevirdi.

HEDEFİ NET: AVRUPA'DA KALMAK

Mukiele'nin en büyük önceliği; Avrupa kıtasında mücadele etmek ve güçlü bir spor projesinin parçası olmak.

SÖZLEŞMESİ 2027'YE KADAR DEVAM EDİYOR

Geçen yaz Bayer Leverkusen, oyuncuyla ciddi şekilde ilgilenmiş ve kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Ancak Alman ekibi, devre arasında kalıcı transferden vazgeçti. 27 yaşındaki futbolcunun PSG ile olan sözleşmesi ise Haziran 2027'ye kadar devam ediyor.

PERFORMANSI

Geride kalan sezon Bayer Leverkusen'de 24 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

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