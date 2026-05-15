15 Mayıs 2026 Cuma / 29 Zilkade 1447
Spor

Fenerbahçe'nin gündemindeydi! Serhou Guirassy için resmi açıklama geldi

Borussia Dortmund Sportif Direktörü Ole Book, adı Fenerbahçe ile anılan Serhou Guirassy için açıklamalarda bulundu. Alman ekibi, yıldız golcüyü bırakmayı düşünmediklerini belirtti.

HABER MERKEZİ15 Mayıs 2026 Cuma 00:01 - Güncelleme:
Yaz transfer dönemi öncesinde Süper Lig devi Fenerbahçe'nin listesinde yer alan Serhou Guirassy için kulübü Borussia Dortmund'dan resmi açıklama geldi.

Borussia Dortmund forması giyen yıldız oyuncunun geleceği hakkında konuşan kulübün sportif direktörü Ole Book, transfer sürecine ilişkin önemli ipuçları verdi. Guirassy'nin büyük bir arzuyla oynadığını ve attığı gollerle takıma katkı sağladığını belirten Book, "Onu bırakma planımız yok ancak kulüp için geçerli olan şu; inanılmaz teklifler gelirse değerlendiririz" ifadelerini kullanarak transfere açık kapı bıraktı.

Sarı-siyahlı forma altında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Serhou Guirassy, bu sezon istatistiksel verileriyle de Avrupa'nın önemli golcüleri arasına girdi.

Bu sezon toplamda 45 resmi müsabakada görev alan yıldız futbolcu, rakip fileleri 21 kez havalandırırken 6 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

