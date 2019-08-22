Fenerbahçe'nin Luiz Gustavo için Marsilya'ya yaptığı 4 milyon Euro'luk teklif reddedildi. Sarı Lacivertlilerin 7 milyon Euro civarında bu transferi bitirebileceği iddia edildi.

Yahoo Sport France'dan Manu Lonjon'un haberine göre, Luiz Gustavo için 4-5 Milyon € civarı bir teklif yapan Fenerbahçe, bu teklifi 7 Milyon €'ya çıkarırsa transferin gerçekleşmesi bekleniyor.