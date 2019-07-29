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Fenerbahçe'nin Gustavo transferi o isme bağlı

Luiz Gustavo'yu Fenerbahçe'ye göndermeye hazırlanan Marsilya Gonalons'u renklerine bağlamak istiyor.

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TM Dijital Haber Merkezi
 
Teknik kapasitesi yüksek, tecrübeli bir ‘6’ numara arayışına çıkan Fenerbahçe, Luiz Gustavo ile masaya otururken, Marsilya yönetminin Brezilyalı yıldızı ancak bir şartla bırakabileceği öğrenildi. Hali hazırda orta sahada Strootman, kiralık dönen Sertic, B takımından çıkan Phliponeau, Morgan Sanson ve Lopez gibi oyunculara sahip olan Fransız ekibinin Gonalons’un peşine düştüğü belirtilirken, Sportif Direktör Zubizarreta’nın transferi bitirir bitirmez Gustavo’nun gidişine onay verileceği ifade edildi.
 
FENERBAHÇE YORUMLARI HEP OLUMLU
 
Geçtiğimiz sezon 38 maçta 4 gol atan 32 yaşındaki futbolcu için 5 milyon Euro talep eden Marsilya ile pazarlık halinde olan Fenerbahçe, yıldız ön liberoyu kadrosuna katmak isterken, tecrübeli oyuncunun daha önce ve hali hazırda Süper Lig’de top koşturan Kostas Mitroglou, Max Kruse, Doria, Gomis, Djedje gibi tecrübeli isimlerden Fenerbahçe hakkında olumlu referanslar alması transferin bitme noktasına getirdiği vurgulandı.
 

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