UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Brann'ı 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'de 3 gol atarak hat-trick yapan Anderson Talisca, "Evde çok fazla topum var. Fenerbahçe'deyken ikinci kez topu eve götürüyorum." dedi.



Brann Stadı'ndaki müsabakanın ardından hat-trick yaptığı karşılaşmada "maç topunu" alan Brezilyalı futbolcu, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.



Takımın kazanmasına yardımcı olduğu için mutluluğunu dile getiren Talisca, "Her şeyden önce bugün istediğimiz sonucu, galibiyeti aldığımız için mutluyum. Şükürler olsun ki ben de iyi maç ortaya koydum." diye konuştu.

Brann galibiyetiyle sarı-lacivertli takımın puanını 11'e yükseltmesine de değinen Talisca, "Takımımızın şansını çok yüksek görüyorum. İyi yoldayız. Bu turnuvada iyi maçlar çıkardık. Bir sonraki maçımızı evimizde oynayacağız. O maçı da kazanmak istiyoruz ve bu turu mümkün olduğu kadar yukarıda bitirmek istiyoruz. Hedefimiz ilk 8." açıklamasını yaptı.

"BİRLİK OLMUŞ DURUMDAYIZ"

Takım olarak hedeflerinin "çok net" olduğunu vurgulayan Brezilyalı oyuncu, "İçinde yer aldığımız tüm turnuvaları kazanmak istiyoruz ve bu hedeflerimize ulaşmak için de yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Teknik direktör Domenico Tedesco'nun takımın başına geçmesinin ardından her geçen gün İtalyan çalıştırıcıyı daha iyi anladıklarını aktaran Talisca, şöyle devam etti:



"Her şeyden önce çok güçlü takımımız var ve birlik olmuş durumdayız. Sahadaki farkı da bunun oluşturduğunu düşünüyorum. Geldiği günden bu yana hocamızı her geçen gün daha iyi tanıdık, daha iyi anladık. Aramızda da çok iyi bir bağ var. Bunun da sahaya yansıdığını ve takıma yardım ettiğini düşünüyorum."

Talisca, mücadelenin ardından maç topunu eve götürmesine dair, "Evde çok fazla topum var. Fenerbahçe'deyken ikinci kez topu eve götürüyorum. Daha önce oynadığım kulüplerde de topu eve götürdüğüm olmuştu." diye konuştu.

