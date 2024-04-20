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Spor

Fenerbahçe'nin hata lüksü yok! Tek bir hedef kaldı: Süper Lig

Sezona 4 kupa hedefiyle başlayan Fenerbahçe son olarak Konferans Ligi'nden de elendi. Sarı lacivertlilerin önünde tek bir hedef kaldı o da Süper Lig şampiyonluğu. Ezeli rakibi Galatasaray'ın 2 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe'nin son 6 maçta hata yapma lüksü kalmadı. İşte detaylar...

20 Nisan 2024 Cumartesi 09:54 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin hata lüksü yok! Tek bir hedef kaldı: Süper Lig
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Dzeko, Tadic, Fred, Livakovic, Szymanski, Cengiz... Sezona Avrupa çapında isimleri kadrosuna katıp 56 milyon Euro'dan fazla transfer harcaması yaparak başlayan Fenerbahçe'de doğal olarak hedefler büyüktü. Ligde 2014'ten beri süren hasrete son verilecek, Türkiye Kupası şampiyonu unvanı korunacak, Süper Kupa ezeli rakip Galatasaray'dan alınacak ve Avrupa'da en azından son 4 takım arasına kalınacak belki de tarih yazılacaktı...

4 kulvarda başarı parolasıyla yola çıkılan sezonda ilk hayal kırıklığı Türkiye Kupası'nda yaşandı, Ankaragücü çeyrek finalde 3-0 kazanıp Sarı-Lacivertliler'i eledi. Ardından TFF'ye tepki için Süper Kupa Finali'ne U19 takımıyla çıkan Fenerbahçe sahadan çekildi, bir anlamda kupa Galatasaray'a hediye edildi.

GÜZEL HAYALLER KURDURDU

Konferans Ligi'nde yoluna dolu dizgin devam eden Sarı-Lacivertliler, özellikle St.Gilloise eşleşmesindeki performansıyla taraftarına çok güzel hayaller kurdurmaya başladı. Çeyrek finalde Olympiakos gibi formsuz ve sıkıntılı bir rakibin gelmesi de en azından yarı final hedefi ulaşılabilir hale getirdi. Ancak Fenerbahçe, Yunan rakibine 50 bin taraftarının önünde penaltı atışları sonucu elendi. Sarı-Lacivertliler, bir hedefe daha veda etti.

SİVAS İÇİN KOLLAR SIVANDI

Artık elde sadece lig kaldı. Lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe'nin önünde 6 final maçı var. Sarı-Lacivertliler bu süreçte Beşiktaş'ı ağırlayacak, 37. haftada Rams Park'ta Aslan'a konuk olacak. Samandıra'da artık pazartesi günkü Sivasspor mücadelesi için kollar sıvandı. Teknik ekip, Olympiakos maçının yaralarını sarmak için moral konuşmalarına başladı.

KONFERANS LİGİ'NDEN 342 MİLYON TL

Fenerbahçe, temmuz ayına 2. ön eleme turundan giriş yaptığı Konferans Ligi'ne çeyrek finalde veda etti. Temsilcimiz bu turnuvada oynadığı 16 karşılaşmada 12 galibiyet alırken, 4 müsabakada sahadan yenilgiyle ayrıldı. Sarı-Lacivertliler, Konferans Ligi macerasından kasasına toplamda 9 milyon 800 bin Euro (Yaklaşık 342 milyon TL) para koydu.

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