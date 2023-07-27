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Spor

Fenerbahçe'nin hedefindeki yıldız isim Sadio Mane

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe kadrosuna başka bir dünya yıldızı eklemeye hazırlanıyor. Alman ekibinin kadrosunda düşünmediği Senegalli forvet Sadio Mane için sarı-lacivertli ekip düğmeye bastı. İşte detaylar...

Fanatik27 Temmuz 2023 Perşembe 11:03 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin hedefindeki yıldız isim Sadio Mane
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Sarı-Lacivertliler, Wilfried Zaha'dan çok daha fazla ses getirecek bir transfer yapmak için çalışıyor. Gündeme birçok yıldız isim geldi. Ancak hiçbirisi Sadio Mane kadar, tam anlamıyla yeri yerinden oynatacak bir oyuncu değildi!

HERKES MANE'YE ARAPLAR İÇİN BASKI YAPIYOR

Alman ve Fransız medyasında çıkan haberlere göre hem menajerlik şirketi hem de Bayern Münih, Mane'nin Al-Nassr'dan gelen senelik 40 milyon Dolarlık teklifi kabul etmesi için Senegalli futbolcuya baskı yapıyor.

DAHA ÖNCE REDDETMİŞTİ

Bayern Münih, sadece 1 sezon önce 32 milyon Euro'ya Liverpool'dan transfer ettiği ve performansından memnun olmadığı 31 yaşındaki oyuncuyu, bunun biraz daha üzerinde bir bedelle Al-Nassr'a göndererek kâr etme peşinde.

Ancak daha önce Al-Hilal ve Al Ittifak'ın tekliflerini geri çeviren Sadio Mane'nin Suudi Arabistan'a transfer olmak istemediği belirtildi. Senegalli yıldızın, Şampiyonlar Ligi'ni bir kez daha kazanmayı denemek için Bayern Münih'te en az bir sezon daha kalmayı planladığı belirtildi.

FIRSAT BEKLENİYOR

Alman ve Fransız medyasında çıkan haberlerde, Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü oyuncuyla ilgili henüz bir girişimi olmadığı ancak durumu yakından takip ettiği kaydedildi. Sarı-Lacivertliler, ağustos ayının sonuna kadar bekleyerek, transfer için bir fırsat çıkması halinde tüm imkanlarını Mane için seferber edebilir.

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