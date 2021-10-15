Fenerbahçe'nin hocaları basketbol maçında buluştu

Fenerbahçe'nin Euroleague'de Unics Kazan'ı mağlup ettiği maçta sarı lacivertli kulübün farklı branşlardaki antrenörleri tribünde buluştu.
Fenerbahçe futbol takımının teknik direktörü Vitor Pereira'nın yanı sıra Fenerbahçe Safiport kadın basketbol takımı başantrenötü Victor Lapena, Fenerbahçe kadın voleybol takımı antrenörü Zoran Terzic ve voleybol erkek takımı çalıştırıcısı Daniel Castellani tribünde maçı birlikte takip etti.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda maçı izleyen taraftarlar özellikle Vitor Pereira'ya sık sık sevgi gösterilerinde bulundu.