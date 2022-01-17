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Spor

Fenerbahçe'nin hocası koronavirüse yakalandı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Aleksandar Djordjevic'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

AA17 Ocak 2022 Pazartesi 17:20 - Güncelleme: 17 Ocak 2022 Pazartesi 17:20
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İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Aleksandar Djordjevic'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Hastalığı nedeniyle 16 Ocak Pazar günü (dün) oynanan Aliağa Petkimspor karşılaşmasında görev alamayan ve bu süreçte yapılan Kovid-19 testi negatif sonuçlanmasına rağmen semptomları sebebiyle tedbir amaçlı olarak takımdan ayrılarak İstanbul'a dönen başantrenörümüz Aleksandar Djordjevic'in tekrar edilen Kovid-19 testi pozitif sonuçlanmıştır." denildi.

Djordjevic'in izolasyon ve tedavi sürecinin başladığı aktarıldı.

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