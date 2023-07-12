Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu

Sarı-lacivertli ekip, Rusya'da katıldığı hazırlık turnuvasının ikinci maçında Sırp ekibi Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek. Smena Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 19:30'da S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.
Fenerbahçe'nin ilk 11'i
Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Peres, Arao, Crespo, Burak, İrfan Can, Batshuayi, Dzeko
İLK MAÇ BERABERE BİTTİ
Hazırlık turnuvasının ilk maçında Rus ekibi Zenit ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, normal süresi 0-0 biten maçta penaltı atışları sonrasında rakibine 4-3 mağlup olmuştu.
Sarı-lacivertli ekip, turnuvanın dördüncü katılımcısı olan Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile 15 Temmuz Cumartesi günü saat 14:00'da karşılaşacak.