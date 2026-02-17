Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Nottingham Forest'ı konuk edecek.

Sarı lacivertliler, taraftarının desteğiyle kazanarak rövanş öncesinde avantajı eline geçirmek istiyor.

Teknik direktör Domenico Tedesco, sahaya süreceği 11'i belirlemeye başladı.

Fenerbahçe'de kaleyi Ederson koruyacak. Savunmanın sağında Nelson Semedo, solunda ise Mert Müldür oynayacak. Stoper ikilisi ise Milan Skriniar ve Jayden Oosterwolde'den oluşacak.

Orta sahada N'Golo Kante, Matteo Guendouzi ve Marco Asensio'nun görev alması bekleniyor. Hücum hattının sağında Dorgeles Nene, solunda ise Kerem Aktürkoğlu forma giyecek.

Hücum hattının sağında Dorgeles Nene, solunda ise Kerem Aktürkoğlu forma giyecek.

Domenico Tedesco, ileri uçta ise Anderson Talisca'ya şans vermeyi düşünüyor.

ARCHİE BROWN TAKIMDA OLMAYACAK

Bireysel çalışmalarını sürdüren Archie Brown, zorlu mücadelede takımdaki yerini alamayacak.