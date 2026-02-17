İSTANBUL 17°C / 7°C
Spor

Fenerbahçe'nin ilk 11'inde kimler olacak? Domenico Tedesco için karar zamanı

Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiliz ekibi Nottingham Forest ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin başarılı teknik direktörü Domenico Tedesco maçın 11'ini netleştirmeye çalışıyor. İşte detaylar...

17 Şubat 2026 Salı 16:42
Fenerbahçe'nin ilk 11'inde kimler olacak? Domenico Tedesco için karar zamanı
Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Nottingham Forest'ı konuk edecek.

Sarı lacivertliler, taraftarının desteğiyle kazanarak rövanş öncesinde avantajı eline geçirmek istiyor.

Teknik direktör Domenico Tedesco, sahaya süreceği 11'i belirlemeye başladı.

Fenerbahçe'de kaleyi Ederson koruyacak. Savunmanın sağında Nelson Semedo, solunda ise Mert Müldür oynayacak. Stoper ikilisi ise Milan Skriniar ve Jayden Oosterwolde'den oluşacak.

Orta sahada N'Golo Kante, Matteo Guendouzi ve Marco Asensio'nun görev alması bekleniyor. Hücum hattının sağında Dorgeles Nene, solunda ise Kerem Aktürkoğlu forma giyecek.

Domenico Tedesco, ileri uçta ise Anderson Talisca'ya şans vermeyi düşünüyor.

ARCHİE BROWN TAKIMDA OLMAYACAK

Bireysel çalışmalarını sürdüren Archie Brown, zorlu mücadelede takımdaki yerini alamayacak.

