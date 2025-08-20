İSTANBUL 28°C / 18°C
20 Ağustos 2025 Çarşamba
Spor

Fenerbahçe'nin ilk Malili futbolcusu Dorgeles Nene

Fenerbahçe'nin yeni transferi Dorgeles Nene sarı lacivertli kulübün tarihindeki ilk Malili futbolcu oldu.

20 Ağustos 2025 Çarşamba 11:33
Fenerbahçe'nin ilk Malili futbolcusu Dorgeles Nene
Fenerbahçe'nin 2025-26 sezonu kadro planlaması çerçevesinde transferini duyurduğu Malili futbolcu Dorgeles Nene, sarı-lacivertli kulübün tarihindeki ilk Malili futbolcu oldu.

Transfer çalışmaları kapsamında John Duran, Archie Brown, Tarık Çetin ve Nelson Semedo ve geçen sezon kiralık forma giyen Milan Skriniar'ı kadrosuna katan sarı-lacivertli ekip, son olarak Avusturya'nın Salzburg ekibinde forma giyen Dorgeles Nene'yi renklerine bağlayarak hücum hattını destekledi.

201. YABANCI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Dorgeles Nene, sarı-lacivertli kulübün tarihindeki 201. yabancı futbolcu olarak da kayıtlara geçti.

Mali ekiplerinden Guidars'ta futbola başlayıp Avusturya'nın Salzburg takımına transfer olan Nene, sırasıyla Liefering, Ried ve Westerlo'da kiralık oynadı.

Salzburg'un geride kalan 2 sezonda değişilmez isimleri arasına giren genç oyuncu, bu periyotta 80 resmi maça çıktı.

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı 22 yaşındaki futbolcu, kulüp tarihindeki ilk Malili futbolcu oldu.

ALİ KOÇ'UN BAŞKANLIĞINDAKİ 110. TRANSFER

Fenerbahçe, Dorgeles Nene transferiyle Ali Koç başkanlığındaki 69'u yabancı, 110. transferini yaptı.

Sofyan Amrabat ile geçen sezon transferde "dalya" diyen başkan Ali Koç, ardından sırasıyla Filip Kostic, Diego Carlos, Anderson Talisca, Ognjen Mimovic ve Milan Skriniar'ı, sarı-lacivertli renklere bağladı.

Bu sezon John Duran, Archie Brown, Tarık Çetin ve Nelson Semedo ile anlaşan Fenerbahçe, Nene ile Ali Koç yönetimindeki 110. transferine imza attı.

