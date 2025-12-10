Atletico Madrid forması giyen ve Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan Alexander Sörloth, son dönemde yükselen performansı ile dikkat çekiyor.

Norveçli golcü, son olarak Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven ile deplasmanda oynanan ve 3-2 kazanılan maça damga vurdu.

MAÇIN OYUNCUSU OLDU

Sörloth, PSV Eindhoven karşılaşmasını 1 gol, 1 asistle tamamladı. 30 yaşındaki futbolcu, bu performansıyla maçın oyuncusu ödülünün sahibi oldu.

SIMEONE'DEN ÖVGÜ

Sörloth, bu performansıyla teknik direktörü Diego Simeone'den de tam not aldı. Arjantinli teknik adam yıldız golcü için şu ifadeleri kullandı;

"Sörloth'a bakış açım, onun bizim için çok önemli olduğu yönünde. Sörloth, başka hiçbir oyuncunun bize sunamadığı özelliklere sahip. Onun bu formuna ihtiyacımız var. Onun da mutlu olduğunu düşünüyorum." diyen Simeone, PSV maçında ise golcü futbolcunun performansını, "Fantastik, eksiksiz olarak."

"Onun için eksiksiz bir maçtı! Çalıştı, asist yaptı, savunmadan çıkmamızı sağladı, rakip defans oyuncularına baskı yaptı ve olması gerektiği gibi koştu. Çok beğendim, fantastik bir performanstı. Onun bizimle oynadığı en iyi maçlardan biriydi."

GELECEĞİ NE OLACAK?

Gelecek yıl düzenlenecek Dünya Kupası öncesi daha fazla oynamak adına devre arasında Atletico Madrid'den ayrılmayı düşünen Sörloth'un, artan bu performansı sonrası geleceği için vereceği karar büyük bir merak konusu oldu. Atletico Madrid'in Sörloth için tavrı da golcü oyuncunun kaderini belirleyecek.

BU SEZON PERFORMANSI

Atletico Madrid forması altında bu sezon 20 maçta süre bulan Sörloth, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.