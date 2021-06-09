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Spor

Fenerbahçe'nin istediği Oussama Tannane transfer için İstanbul'da!

Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edilen Vitesse'nin 10 numarası Oussama Tannane, transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geldi.

DHA09 Haziran 2021 Çarşamba 17:17 - Güncelleme: 09 Haziran 2021 Çarşamba 17:18
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Hollanda'nın Vitesse takımında forma giyen Fas asıllı Hollandalı futbolcu Oussama Tannane transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi. Ailesi ve menajeri ile birlikte Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle saat 15.30'da Amsterdam'dan gelen Tannane, İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

"GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"

İsmi bir çok Türk takımıyla anılan Tannane, "Görüşmeler sürüyor. Henüz süreç tamamlanmış değil. O yüzden bir şey söylemem doğru olmaz. İstanbul'da oynamak isterim. Sonuçlandığında hep birlikte göreceğiz" dedi. Daha önce İstanbul'a bir çok kez geldiğini ve çok sevdiğini belirterek transfer görüşmeleri ile ilgili olarak detay vermekten kaçındı.

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