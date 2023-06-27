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Spor

Fenerbahçe'nin istediği Zaha'da son durumu belli oldu

Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan Wilfried Zaha'nın son durumu belli oldu. Avrupa'da kalmak isteyen Zaha, Arabistan'dan gelen teklifi reddetti. Bu durum sarı-lacivertli taraftarın heyecanlanmasına neden oldu.

27 Haziran 2023 Salı 15:42 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin istediği Zaha'da son durumu belli oldu
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Fenerbahçe'nin transferini çok istediği Wilfried Zaha da son gelişmeler belli oldu.

SUUDİLER'İ GERİ ÇEVİRDİ

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, Wilfried Zaha'ya yıllık 16.5 milyon euro'luk bir maaş önerdi ancak Fildişili oyuncu, Suudi Ligi'nde oynamak istemediği için bu teklifi geri çevirdi.

İSTEDİĞİ TEKLİFLERİ ALAMADI

Avrupa'da kalma isteğini menajerine açık şekilde ileten Zaha, öncelikle Şampiyonlar Ligi'nde oynayan ve burada iddialı bir takım istedi. Fildişili oyuncuya Lazio teklif yaptı ancak İtalyanlar'ın yaptığı maaş teklifi düşük kaldı.

ZAHA İSTEKLERİNİ DÜŞÜRDÜ

Yaz başında 6.5 milyon euro net maaş, 10 milyon euro imza parası ve 3 yıllık sözleşme isteyen Zaha, bu rakama yaklaşan herhangi bir teklif olmaması üzerine rakamları aşağı çekti. Fenerbahçe, daha önce İstanbul'a getirdiği menajerine yeni bir teklif sundu.

İŞTE F.BAHÇE'NİN TEKLİFİ

Fenerbahçe, Wilfried Zaha'nın 3 yıllık sözleşme teklifini kabul ederken maaş ve imza parası dahil toplam 15 milyon euro'luk bir paket ile birlikte çeşitli başarı bonusları ekledi. Zaha cephesi, bu teklife henüz net bir yanıt vermedi ancak Fildişili oyuncuya yapılan en yüksek teklif de bu oldu.

EN KUVVETLİ ADAY F.BAHÇE

Zaha cephesi, Avrupa kulüplerinden bir müddet daha teklif bekleyecek. Gündeminde Suudi Arabistan'a gitmek olmayan Zaha için Fenerbahçe'nin şu anda en kuvvetli aday olduğu öğrenildi.

2014'ten bu yana Crystal Palace için ter döken Zaha, geçtiğimiz sezon çıktığı 28 maçta 7 gol attı ve 3 asist yaptı.

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