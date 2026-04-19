  Fenerbahçe'nin kabus senaryosu! Son dakikalarda 10 puan kaybetti
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a karşı 90+8'de yediği golle 2 puanı daha elinden kaçırdı. Sarı-lacivertliler bu sezon Göztepe, Alanyaspor, Başakşehir ve Kasımpaşa maçlarında da benzer senaryolar yaşayarak son dakikalarda toplam 10 puan bıraktı.

Akşam19 Nisan 2026 Pazar 08:12 - Güncelleme:
Derbi öncesi Rizespor'u konuk ettiği maçta 10 kişi kalan rakibine karşı 1-0'dan geri dönerek 2-1 öne geçen Fenerbahçe, 90+8'de yediği golle yıkıldı. Sarı-Lacivertliler, benzer senaryoyu bu sezon 5. haftada Alanyaspor, 15. haftada Başakşehir, 23. haftada ise Kasımpaşa'ya karşı yaşadı.

Alanya maçının 18'inci dakikasında yenik duruma düşen Kanarya, 57'de penaltı kaçırdı. 72 ve 76'da bulduğu gollerle öne geçmeyi başardı. 3 puan geldi derken, 90+3'te Alanyaspor beraberlik golünü buldu. Kanarya, Başakşehir deplasmanında 64'te öne geçti ama 81'de yediği golle 2 puan kaybetti. Kadıköy'deki Paşa maçında tam bir dram yaşandı. 90+3'te Kasımpaşa 10 kişi kaldı. Fenerbahçe 90+5'te öne geçti. 90+11'de gelen Kasımpaşa golü, Kadıköy'ü yıktı. Öte yandan Fener, ligin ilk haftasında Göztepe'ye karşı galibiyeti 90+5'te elinden kaçırdı. Talisca penaltıyı atamadı ve maç 0-0 bitti. Sarı-Lacivertliler, bu karşılaşmalarda toplam 10 puan kaybetti.

ÖNERİLEN VİDEO

Trafikte ''baltalı'' maganda paniği! Yolcular can havliyle kaydetti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
