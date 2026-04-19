Derbi öncesi Rizespor'u konuk ettiği maçta 10 kişi kalan rakibine karşı 1-0'dan geri dönerek 2-1 öne geçen Fenerbahçe, 90+8'de yediği golle yıkıldı. Sarı-Lacivertliler, benzer senaryoyu bu sezon 5. haftada Alanyaspor, 15. haftada Başakşehir, 23. haftada ise Kasımpaşa'ya karşı yaşadı.

Alanya maçının 18'inci dakikasında yenik duruma düşen Kanarya, 57'de penaltı kaçırdı. 72 ve 76'da bulduğu gollerle öne geçmeyi başardı. 3 puan geldi derken, 90+3'te Alanyaspor beraberlik golünü buldu. Kanarya, Başakşehir deplasmanında 64'te öne geçti ama 81'de yediği golle 2 puan kaybetti. Kadıköy'deki Paşa maçında tam bir dram yaşandı. 90+3'te Kasımpaşa 10 kişi kaldı. Fenerbahçe 90+5'te öne geçti. 90+11'de gelen Kasımpaşa golü, Kadıköy'ü yıktı. Öte yandan Fener, ligin ilk haftasında Göztepe'ye karşı galibiyeti 90+5'te elinden kaçırdı. Talisca penaltıyı atamadı ve maç 0-0 bitti. Sarı-Lacivertliler, bu karşılaşmalarda toplam 10 puan kaybetti.