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Spor

Fenerbahçe'nin kadrosu belli oldu! Emre Mor yok

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de yarın oynayacağı Ankaragücü maçının kadrosu belli oldu. Ayak bileğinde burkulma olan Emre Mor kadroya dahil edilmedi.

DHA16 Ekim 2022 Pazar 16:21 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin kadrosu belli oldu! Emre Mor yok
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Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu. Sabah saatlerinde çalışmalarını tamamlayan sarı-lacivertliler, 16.30'da kalkacak uçakla Ankara'ya gidecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Ankara'ya şu isimleri götürecek: "Altay, Ertuğrul, İrfan Can Eğribayat, Osayi, Szalai, Serdar Aziz, Gustavo, Yiğit Efe, Yusuf, Alioski, Ferdi, İsmail, Çağtay, Crespo, Lincoln, Rossi, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun, Valencia, Pedro, Batshuayi."

EMRE MOR KADRODA YER ALMADI

Sarı-lacivertli ekipte Emre Mor, Ankaragücü kadrosunda yer almadı. Ayak bileğinde burkulma olduğu öğrenilen Emre Mor, kafileye dehil edilmedi. Emre Mor'un haricinde tedavileri süren Peres, King, Mert Hakan, Arao ve Zajc da Ankaragücü'ne karşı forma giyemeyecek.

ALTYAPIDAN 3 OYUNCU

Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü maçının kadrosuna 3 altyapı oyuncusu dahil edildi. Sarı-lacivcertlilerde Yiğit Efe Demir, Çağtay Kurukalıp ve Yusuf Kocatürk, teknik direktör Jorge Jesus'tan şans bekleyecek.

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