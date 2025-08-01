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Spor

Fenerbahçe'nin kadrosu belli oldu! Listede 11 isim yok

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord'la karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kadrosu belli oldu. UEFA'ya bildirilen listede tam 11 isim yer almadı. İşte detaylar...

Haber Merkezi1 Ağustos 2025 Cuma 16:38 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin kadrosu belli oldu! Listede 11 isim yok
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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord'la oynayacağı maçların kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Fenerbahçe'nin UEFA kadrosunda Anderson Talisca yer almadı.

Öte yandan Diego Carlos, Rodrigo Becao, Omar Fayed, Ognjen Mimovic, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Burak Kapacak ve Emre Mor listeye alınmadı.

Fenerbahçe'nin kadrosu:

İrfan Can Eğrtibayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Jhon Duran, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.

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