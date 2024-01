Fenerbahçe'nin kadrosundan 2 ayrı takım çıkar

Ara transfer döneminde kadrosunu yaptığı 2 önemli takviye ile güçlendiren Fenerbahçe, oldukça derin ve kaliteli bir kadroya sahip oldu. Süper Lig'in 20. haftasına en yakın takipçisi Galatasaray'ın 2 puan önünde lider giren sarı lacivertliler yaptıkları son hamlelerle şampiyonluk şansını iyice yükseltti.

ZİRVEYE OYNAYACAK 2 FARKLI 11

Fenerbahçe öylesine derin ve kaliteli bir kadro oluşturdu ki zirve mücadelesi verebilecek 2 farklı 11'e sahip oldu.

Fenerbahçe; Livakovic, Mert, Bonucci, Djiku, Ferdi, Krunic, Fred, İrfan Can Kahveci, Tadic, Szymanski, Dzeko şeklindeki as 11'inin yanında İrfan Can Kahveci, Osayi Samuel, Serdar Aziz, Becao, Oosterwolde, İsmail, Crespo, Cengiz Ünder, Emre Mor, King, Batshuayi şeklinde son derece güçlü bir 11'e de sahip durumda.