İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Nisan 2025 Cumartesi / 14 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,1588
  • EURO
    43,6101
  • ALTIN
    3959.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! 4 eksikle gidiyorlar
Spor

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! 4 eksikle gidiyorlar

Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Sarı lacivertlilerde kritik mücadele öncesi 4 eksik bulunuyor.

Haber Merkezi12 Nisan 2025 Cumartesi 20:39 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! 4 eksikle gidiyorlar
ABONE OL

Fenerbahçe, Sivasspor maçının kamp kadrosunu açıkladı.

Sarı lacivertliler'de sakatlıkları bulunan İrfan Can Eğribayat, Diego Carlos, belinde ağrıları olan Sofyan Amrabat ve antrenmanda darbe alan Mert Hakan Yandaş, kadroda yer almadı.

Hazırlıklarını tamamlayan ve bu akşam Sivas'a gidecek olan Sarı lacivertliler'in kamp kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Dominik Livakovic, Osman Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Burak Kapacak, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko, Cenk Tosun.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.