Fenerbahçe, Sivasspor maçının kamp kadrosunu açıkladı.

Sarı lacivertliler'de sakatlıkları bulunan İrfan Can Eğribayat, Diego Carlos, belinde ağrıları olan Sofyan Amrabat ve antrenmanda darbe alan Mert Hakan Yandaş, kadroda yer almadı.

Hazırlıklarını tamamlayan ve bu akşam Sivas'a gidecek olan Sarı lacivertliler'in kamp kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Dominik Livakovic, Osman Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Burak Kapacak, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko, Cenk Tosun.