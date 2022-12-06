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Spor

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! 8 eksik var

Süper Lig'de verilen Dünya Kupası arasında hazırlıklarını 6-10 Aralık tarihleri arasında Antalya'da sürdürecek olan Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

AA6 Aralık 2022 Salı 11:42 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! 8 eksik var
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Fenerbahçe'nin 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada, 10 Aralık'a kadar Antalya'da yapacağı kampın kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luan Peres, Ezgjan Alioski, Nazım Sangare, Arda Güler, Emre Mor, Joao Pedro ve Enner Valencia'nın yanı sıra çalışmalarını bireysel sürdüren Altay Bayındır kamp kadrosunda yer almadı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Jorge Jesus'un 24 kişilik kadrosunda şu isimler yer aldı:

Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Muhammed Doğukan, Attila Szalai, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Mauricio Lemos, Yiğit Efe Demir, Yusuf Kocatürk, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Willian Arao, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, İsak Vural, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Bruma, Diego Rossi, Joshua King, Michy Batshuayi, Serdar Dursun.

MAÇ PROGRAMI

Antalya kampında iki hazırlık müsabakası yapacak Fenerbahçe'nin maç programı şöyle:

Yarın:

19.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor (Alanya Oba)

10 Aralık Cumartesi:

18.00 Fenerbahçe-US Salernitana (Alanya Oba)

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