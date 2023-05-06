İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mayıs 2023 Cumartesi / 16 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,521
  • EURO
    21,5177
  • ALTIN
    1266.25
  • BIST100
    4400.76
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu! Herkes bu haberi bekliyordu
Spor

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu! Herkes bu haberi bekliyordu

Spor Toto Süper Lig'in 33.haftasında Giresunspor'a konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

IHA6 Mayıs 2023 Cumartesi 16:28 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu! Herkes bu haberi bekliyordu
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu. Sakatlıklarını atlatan İsmail Yüksek, Miha Zajc ve Enner Valencia kadroda yer aldı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın saat 19.00'da Giresunspor'a konuk olacak. Sarı-lacivertlilerde bu mücadelenin kamp kadrosu da belli oldu. Kadroya sakatlıklarını atlatan İsmail Yüksek, Miha Zajc ve Enner Valencia dahil edilirken, Ezgjan Alioski ile kart cezalıları İrfan Can Kahveci ve Willian Arao kafilede yer almadı.

Fenerbahçe'de kamp kadrosu şu futbolculardan oluşuyor:

"İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Samet Akaydin, Serdar Aziz, Luan Peres, Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Arda Güler, Emre Mor, Diego Rossi, Serdar Dursun, Enner Valencia, Joshua King, Michy Batshuayi ve Joao Pedro."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.