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Spor

Fenerbahçe'nin kamp programı belli oldu

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi kamp programı belli oldu. Sarı-lacivertliler, Topuk Yaylası'nın ardından Avusturya'da kamp yapacak ve 3 hazırlık maçına çıkacak.

HABER MERKEZİ22 Haziran 2026 Pazartesi 00:57 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin kamp programı belli oldu
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Yeni sezon öncesi hazırlıklarına teknik direktör İsmail Kartal önderliğinde başlayacak olan Fenerbahçe'nin kamp programı da belli oldu.

Sarı lacivertliler, sezonu Topuk Yaylası'nda açacak. Ardından Avusturya kampına başlayacak. İşte Fenerbahçe'nin kamp programı;

22-23 Haziran: Sağlık kontrolleri

24 Haziran-2 Temmuz: Sezonun ilk antrenmanı ve Topuk Yaylası kampı

5 Temmuz: Avusturya kampı için saat 14.00'te İstanbul'dan Linz'e hareket

Fenerbahçe, 5-16 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da kamp yaparak 3 hazırlık maçına çıkacak.

8 Temmuz: Admira Wacker

11 Temmuz: Pogon Szczecin

14 Temmuz: LASK

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