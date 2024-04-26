İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Nisan 2024 Cuma / 18 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4466
  • EURO
    34,7435
  • ALTIN
    2439.89
  • BIST100
    9934.99
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'nin kararı şaşırttı! Sürpriz Çağlar Söyüncü gelişmesi
Spor

Fenerbahçe'nin kararı şaşırttı! Sürpriz Çağlar Söyüncü gelişmesi

Fenerbahçe ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Çağlar Söyüncü için kararını verdi. Sarı lacivertli ekip, milli futbolcunun bonservisini almayacak. İşte detaylar...

26 Nisan 2024 Cuma 16:46 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin kararı şaşırttı! Sürpriz Çağlar Söyüncü gelişmesi
ABONE OL

Fenerbahçe, devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Çağlar Söyüncü'nün geleceği için kararını verdi.

FENERBAHÇE SATIN ALMAYACAK

İspanyol basınından AS'ın haberine göre; Fenerbahçe, milli futbolcuyu bonservisi ile renklerine katmak için harekete geçmeyecek.

Haberde, Fenerbahçe'nin bu kararında Çağlar'ın sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansın yönetimi ve teknik heyeti etkileyememesinin etkili olduğu belirtildi.

ATLETICO KAMPA ALACAK

Bu gelişme üzerine Atletico Madrid, gelecek sezon yaz kampında Çağlar Söyüncü'yü kamp kadrosuna alıp durumunu değerlendirme kararı aldı.

Fenerbahçe formasıyla 11 resmi maça çıkan Çağlar Söyüncü, bu maçlarda 1 asist performansı gösterdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.