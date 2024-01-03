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  • Fenerbahçe'nin kasası dolup taşacak! Elveda Bright Osayi-Samuel
Spor

Fenerbahçe'nin kasası dolup taşacak! Elveda Bright Osayi-Samuel

Fenerbahçe, ara transfer dönemiyle birlikte takımdaki ayrılıklarda planlanıyor. Sarı lacivertlilerin, Nijeryalı sağ beki Bright Osayi-Samuel'e 3 talip çıktı. İngiliz ekipleri Crystal Palace, Wolverhampton ve Leeds United, Bright Osayi-Samuel için transfer yarışına girdi.

3 Ocak 2024 Çarşamba 20:47 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin kasası dolup taşacak! Elveda Bright Osayi-Samuel
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Fenerbahçe, ligde devre arasını lider kapatırken, Avrupa'da da şampiyonluğu hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda sarı lacivertliler, ara transfer dönemiyle birlikte kadrosunu yeniden şekillendiriyor. Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmeye planlarken, elindeki oyunculara da talipler artıyor.

İNGİLİZ KULÜPLERİ, BRİGHT OSAYİ-SAMUEL İÇİN YARIŞTA!

Fenerbahçe'de bu sezon kilit isimlerden birisi olan Bright Osayi-Samuel'e Ada'dan 3 talip çıktı. İngiliz ekipleri Crystal Palace, Wolverhampton ve Leeds United, Bright Osayi-Samuel'i kadrosuna katmak için transferde yarışa girdi. Daha önce Ada'da oynamış olan Osayi Samuel'in de bu kulüplere sıcak baktığı belirtiliyor.

FENERBAHÇE KAPIYI 10'DAN AÇIYOR!

Süper Lig'de ve Avrupa'da şampiyonluk hedefleyen Sarı Kanarya, 25 yaşındaki sağ bekini bırakmak istemiyor. Fenerbahçe, gelecek tekliflere karşı kapıyı 10 milyon eurodan açmayı planlıyor.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon sarı lacivertli formayla 24 maça çıkan Nijeryalı sağ bek, bu maçlarda 2 gol 4 asistlik performans gösterdi.

Star Gazetesi

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