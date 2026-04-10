İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Nisan 2026 Cuma / 23 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6631
  • EURO
    52,4326
  • ALTIN
    6849.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı kadrosu açıklandı
Spor

Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı kadrosu açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de maçın kamp kadrosu belli oldu.

AA10 Nisan 2026 Cuma 16:39
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın Zecorner Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 20 kişilik kamp kadrosunda, sakatlıkları bulunan Marco Asensio, Edson Alvarez'in yanı sıra İsmail Yüksek yer almadı.

Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı için duyurduğu kadroda şu isimler bulunuyor:

Ederson, Mert Günok, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Levent Mercan, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Fred, Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Sidiki Cherif

ÖNERİLEN VİDEO

Lunapark faciası: Dehşet anları kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.