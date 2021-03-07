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Spor

Fenerbahçe'nin kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh, Ukrayna'da fırtına gibi

Fenerbahçe'den kiralık olarak Zorya'nın yolunu tutan Allahyar , Ukrayna Premier Ligi'ne damga vurmaya devam ediyor.

07 Mart 2021 Pazar 11:06 - Güncelleme: 07 Mart 2021 Pazar 11:06
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Fenerbahçe'den Ukrayna ekibi Zorya'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Allahyar, performansıyla göz kamaştırıyor. Türkiye'de kendisinden beklenen patlamayı yapamayan genç santrfor, Ukrayna'da yıldızını parlatmayı başardı.

İranlı forvet, 14 maçta 3 gol+2 asist üretirken, özellikle son karşılaşmalarda takıma yaptığı katkıyla övgü toplamıştı. Zorya'nın Desna'yı 2-1, Shakhtar Donetsk'i de 1-0 yendiği karşılaşmalarda birer asistle oynayan 19 yaşındaki santrfor, Ukrayna Premier Ligi tarafından şubat ayının en iyi futbolcusu seçildi.

Oyların %36'sını alan genç oyuncu; Viktor Tsygankov, Andriy Totovytskyi, Artem Besedin, Pavel Orihovsky, Valeriy Fedorchuk, Oleksandr Gladkyi ve Tete'yi geride bıraktı. Gol ve asistleriyle takımına katkı veren ve şubat ayının en iyisi seçilen Allahyar Sayyadmanesh, geçtiğimiz aralık ayında da bunu başarmıştı.

31 Aralık 2021'de Zorya ile olan kiralık kontratı sona erecek 19 yaşındaki Allahyar'ın Fenerbahçe ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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