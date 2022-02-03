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Spor

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kadrosu belli oldu: 2 eksik

Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosunu açıklandı. Sarı-lacivertlilerde Diego Rossi ve Miguel Crespo listeye dahil edilmedi.

AA3 Şubat 2022 Perşembe 21:33 - Güncelleme: 3 Şubat 2022 Perşembe 21:33
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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ozan Tufan ve Serdar Dursun listeye eklenirken, Diego Rossi ve Miguel Crespo listeye dahil edilmedi.

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği 23 kişilik liste şöyle:

Altay Bayındır, Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Nazım Sangare, Kim Min-jae, Attila Szalai, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Filip Novak, Luiz Gustavo, Jose Sosa, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Muhammed Gümüşkaya, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Ozan Tufan, Dimitris Pelkas, Bright Osayi-Samuel, Serdar Dursun, Enner Valencia, Mergim Berisha.

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