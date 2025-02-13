F.Bahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off turu ilk maçında bugün Belçika'nın Anderlecht ekibini konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakayı Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek. Sarı-Lacivertli ekip, 20 Şubat Perşembe Belçika'da oynanacak rövanş müsabakası öncesinde galip gelerek avantaj elde etmeye çalışacak.

Daha önce Anderlecht'le 7 kez oynayan F.Bahçe; 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Mağlubiyet ise 1965 yılından... Sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, Çağlar ve Djiku, bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan yeni stoper Carlos da liste dışı. Livakovic'in de müsabakada oynaması beklenmiyor. Takımla çalışmalara başlayan 18 yaşındaki stoper Yusuf Akçiçek yüksek ihtimalle Milan Skriniar'ın savunmadaki partneri olacak.